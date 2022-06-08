مواطن يضرب معلم بالعصا على رأسه في مدرسة بالمفرق

وطنا اليوم:اعتدى مواطن في لواء البادية الشمالية الغربية، الأربعاء، بالاعتداء على معلم داخل الغرفة الصفية بعصا.

وبحسب مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور علي المزاودة، فقد قام مواطن بالدخول إلى غرفة صفية في مدرسة ام السرب الثانوية للبنين، واعتدى على معلم الصف باستخدام عصا، وضربه على رأسه بها.

ونقل المعلم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، بحسب المزاودة، وأجريت له عملية صغرى، وحالته الصحية جيدة