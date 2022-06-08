زيادة صادرات الاردن للبرازيل بنسبة 1600 بالمائة

وطنا اليوم:قال السفير البرازيلي في عمان روي امارال، ان التجارة بين الأردن والبرازيل نمت بشكل كبير في كلا الاتجاهين ، حيث وصلت إلى ما يقرب من نصف مليار دولار في عام 2021.

واضاف ان صادرات الأردن إلى البرازيل زادت في السنوات الثلاث الماضية بنسبة 1600بالمائة، ما يعكس تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر اقامته مساء امس الثلاثاء، مجلس ادارة جمعية الاعمال الاردنية البرازيلية واعضاء غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الاردن ورجال اعمال واقتصاديين ومسؤولين اردنيين للاحتفال بالمشاركة الناجحة للاردن بمعرض “اباس شو” الذي اقيم في ساو باولو في الفترة من 16 الى 19 الشهر الماضي، وهو اكبر معرض سوبر ماركت في الاميركيتين وواحد من اكبر الفرص التجارية في العالم في قطاعات الاغذية والتكنولوجيا والابتكار والخدمات اللوجستية ومعدات المنزل والتي جمعت ، في ساو باولو ، العارضين وتجار الجملة و تجار التجزئة من جميع أنحاء العالم.

وضم الوفد الأردني عارضين وتجارًا شاركوا في المعرض وأقاموا شراكات تجارية جيدة مهدت الطريق وأطلقت آفاقاً واعدة للاستثمار في المستقبل القريب.

وجرى خلال اللقاء استعراض افاق التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها وابدى الجانبان رغبتهما في تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والبناء على ما تم انجازه