185 سائحا سلوفاكيا يصلون العقبة عبر طيران عارض

وطنا اليوم:حطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة صباح الأربعاء، طائرة سلوفاكية من براتسلافا تقل 185 سائحا، حيث تعد الأولى هذا العام ضمن رحلات مبرمجة للمملكة بمعدل رحلة أسبوعياً وتستمر حتى نهاية العام الحالي بمعدل إقامة من 7 الى 14 ليلة.

وبحسب بيان صحفي لهيئة تنشيط السياحة، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن وصول الطائرة السياحية الى العقبة خلال الموسم الحالي يعطي مؤشرا إيجابيا على استمرارية الحركة السياحية وقابلية السياح للقدوم للمملكة.

وأشار إلى حرص المملكة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن بما يدعم دوران عجلة الحركة السياحية، مؤكدا الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج والجاهزية للمواقع السياحية والاثرية في المملكة.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، إن قدوم السياح السلوفاكيين من خلال الشركة السياحية ( شركة هيدرو تورز السياحية ) المدعومة من هيئة تنشيط السياحة، سيعزز الحركة السياحية بنسبة أشغال 7 الاف غرفة فندقية، بمعدل اشغال 14 الف سرير فندقي من فنادق الخمس نجوم خلال شهري تموز/يوليو وحزيران/يونيو، حيث إن معدل إقامة السائح من 7 الى 14 ليلة فندقية.

وأشار الى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال عربيات “ما زلنا في مرحلة التعافي والمؤشرات إيجابية حيث نتوقع ارتفاعا في أعداد الطائرات خلال الفترة المقبلة والتي تحمل سياحا قادمين إلى المملكة”.

وأكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، ان كل ما يرفد السوق بأعداد السياح من طيران منخفض التكاليف او الوصول الى مدن جديدة هو قيمة مضافة للقطاع السياحي وانعكاس للجهود المشتركة في زيادة الدخل القومي وتعزيز تنافسية المملكة في هذا المجال.

وأكد أيضا جاهزية العقبة ومنشآتها لاستقبال مزيد من السياح، داعيا مشغلي القطاع لبذل جهد اكبر الى جانب وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة العقبة الخاصة لتحقيق الاهداف المشتركة.