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الصندوق السعودي الأردني يستهدف ضخ 3 مليارات دولار في الأردن

منذ ثانيتين
الصندوق السعودي الأردني يستهدف ضخ 3 مليارات دولار في الأردن

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور، إن أهداف الصندوق الذي تأسس عام 2017 تتضمن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنموية في الأردن.
وأوضح الور أن حجم الالتزام العام للصندوق يبلغ 3 مليارات دولار للاستثمار المباشر في الأردن، مضيفاً أن المساهم الرئيسي هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 92%، وباقي الحصة تأتي من 16 بنكا أردنيا.
وذكر أن توقيع اتفاقية مشروع في قطاع الرعاية الصحية يأتي كشراكة حقيقية بين الأردن والسعودية لتأسيس منبر علمي للأردن والمنطقة بالشراكة مع مستشفيات جامعة كاليفورنيا، ومستشفيات جامعة لندن.
وكشف الور أن الهدف من هذا المشروع هو توفير رعاية صحية وتعليم طبي للأردن والمنطقة بأفضل المستويات العالمية.
ووقعت الحكومة ، الاثنين، اتفاقية مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، لتنفيذ مشروع استثماري بقيمة 400 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية.
ويتضمن المشروع مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، و60 عيادة خارجية ومبنى للرعاية الإسعافية.كما يتضمن المشروع جامعة طبية بسعة 600 مقعد حيث من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 5 آلاف وظيفة


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