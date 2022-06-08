وزير الداخلية في اجتماع مع مستثمرين يتحدث عن الاقتصاد: مطارات أميركا فيها مكيّفات صناعة أردنية

وطنا اليوم – نشرت قناة المملكة عبر صفحتها على تويتر حديثاً لوزير الداخلية مازن الفرايا قال فيه :
وزير الداخلية: “مطارات أميركا فيها مكيّفات صناعة أردنية”.. والمستثمرون الأردنيون لم يستغلوا اتفاقيات التجارة الحرّة بالشكل الأمثل.
المثير ان حديث الفرايا واجهه استهجان واسع حيث تعليقات انهمرت على خبر المملكة فقال وليد
مبارح عن الصحه واليوم الصبح عن الطاقه وهسا عن الاستثمار، دخيلكو بقية الوزراء المختصين وشو بعملو.
قي حين قال حساب معرف بطلنا انداقر : احلف. اي مطار بالله عليك تخبرنا. بدي اعمل كبسه عليهم. اتقو الله في عقولنا.
تعليق اخر لبطلنا انداقر قال فيه :
وبعدين المطارات ما تستخدم مكيفات يا معاليك. تستخدم نظام اسمه district cooling. هات فهمه شو معناه هسا🤣@badawical عندك علم يا شيخ و لا هظول بهبدو ك العاده؟
وبعدين المطارات ما تستخدم مكيفات يا معاليك. تستخدم نظام اسمه district cooling. هات فهمه شو معناه هسا🤣@badawical عندك علم يا شيخ و لا هظول بهبدو ك العاده؟
— بطلنا إنداقر (@BashaEwBes) June 7, 2022
مش عارف شو الي خص وزير الداخلية بالاقتصاد. شكله اندمج لما عينوه وزير صحة اول ما استلم الحقيبة الوزارية
مش عارف شو الي خص وزير الداخلية بالاقتصاد. شكله اندمج لما عينوه وزير صحة اول ما استلم الحقيبة الوزارية
— Moe R (@THENOVEMBERSTUD) June 7, 2022