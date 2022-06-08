وزير الداخلية في اجتماع مع مستثمرين يتحدث عن الاقتصاد: مطارات أميركا فيها مكيّفات صناعة أردنية

وطنا اليوم – نشرت قناة المملكة عبر صفحتها على تويتر حديثاً لوزير الداخلية مازن الفرايا قال فيه :

‏وزير الداخلية: “مطارات أميركا فيها مكيّفات صناعة أردنية”.. والمستثمرون الأردنيون لم يستغلوا اتفاقيات التجارة الحرّة بالشكل الأمثل.

المثير ان حديث الفرايا واجهه استهجان واسع حيث تعليقات انهمرت على خبر المملكة فقال وليد

‏‎مبارح عن الصحه واليوم الصبح عن الطاقه وهسا عن الاستثمار، دخيلكو بقية الوزراء المختصين وشو بعملو.

‏‎‎قي حين قال حساب معرف بطلنا انداقر : احلف. اي مطار بالله عليك تخبرنا. بدي اعمل كبسه عليهم. اتقو الله في عقولنا.

‏‎تعليق اخر لبطلنا انداقر قال فيه :

وبعدين المطارات ما تستخدم مكيفات يا معاليك. تستخدم نظام اسمه district cooling. هات فهمه شو معناه هسا🤣‎@badawical عندك علم يا شيخ و لا هظول بهبدو ك العاده؟

وبعدين المطارات ما تستخدم مكيفات يا معاليك. تستخدم نظام اسمه district cooling. هات فهمه شو معناه هسا🤣@badawical عندك علم يا شيخ و لا هظول بهبدو ك العاده؟ — بطلنا إنداقر (@BashaEwBes) June 7, 2022

‏‎مش عارف شو الي خص وزير الداخلية بالاقتصاد. شكله اندمج لما عينوه وزير صحة اول ما استلم الحقيبة الوزارية