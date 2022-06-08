‏القطامين ساخراً : أجمل الرفعات لم تأتي بعد

وطنا اليوم – قال الوزير السابق معن القطامين في تعليق له على ما قامت به الحكومة من رفع لاسعار الوقود ، وما تردد موخرا من تصريحات متناقضة بين وزراء الحكومة ورئيسها بشر الخصاونة ، وقال القطامين في تغريدة له :

‏اجمل الرفعات لم تأتي بعد

اجمل الرفعات لم تأتي بعد — د. معن القطامين (@maenqt) June 7, 2022

فين حين لاقت تغريدة القطامين تعليقات واسعه حيث قالت ملاك على حسابها :

‏‎‎اجزت وابدعت…

سامي ربابعه بدوره علق على تغريدة القطامين وقال:

‏‎من احدى اشكالياتنا أن الكل يوجه للآخر والكل يرى نفسه صاحب رؤية .. امركزين ببعضنا اكثر من التركيز بمشاكلنا

المواطن لا يهمه سابق وحالي لان بالنهاية ما اخذ شي.. بهمه الحلول المنطقية والعملية لا النظرية ولا الشخوص المنفذين لان العمل دائما لازم يكون جماعي لا فردي ..

من احدى اشكالياتنا أن الكل يوجه للآخر والكل يرى نفسه صاحب رؤية .. امركزين ببعضنا اكثر من التركيز بمشاكلنا المواطن لا يهمه سابق وحالي لان بالنهاية ما اخذ شي.. بهمه الحلول المنطقية والعملية لا النظرية ولا الشخوص المنفذين لان العمل دائما لازم يكون جماعي لا فردي .. — سامي الربايعة | Sami Alrabaiah (@Sami_MST) June 7, 2022

‏‎هالة وليد قالت في تعليقها : شخص يحترم ما عجبه الوضع بس صار وزير استقال

‏‎حساب معرف باسم ضيف الله قال في رده :

وأنا اقراء في التعليقات هناك من يضحك من الألم وهناك من يتشمت وهناك من ليس له حول ولاقوة وهناك من يعتقد بأن الاردن ليس به اي مقومات تذكر لدوله سيدى عند جاحت كورونا وصل برميل النفط دون ٤٠ اين كانت الحكومة هل لم يقرون سورة يوسف عليه السلام لماذا لم يفكرون الا في يومهم وانت كنت معهم.