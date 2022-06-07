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الفرايه : الحكومة لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات

منذ 3 ثواني
الفرايه : الحكومة لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية، مازن الفرايه، الثلاثاء، إن هناك توجهاً لرفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة “فقدت” 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات للأشهر الثلاثة الماضية.
الفرايه أكد خلال لقائه مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، أن الحكومة “لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات كما فعلت خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويجب على المواطن أن يتفهم ذلك ويتصرف في أموره الحياتية ضمن محددات المصلحة الوطنية”.
واعتبر أن “قدرة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حاليا أكثر من قدرته على تحمل عدم رفعها مستقبلا”، مبينا أن “الحكومة فقدت مبلغ 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات للثلاثة أشهر الماضية”.
وزاد الفرايه أن “الحكومة ليست جاهزة لاتخاذ قرارات تتناغم مع مطالبات شعبوية، وتتصرف وتأخذ قراراتها ضمن محددات المصلحة الوطنية”، مؤكدا أن “الدولة تتعامل مع الواقع والمتغيرات الدولية والمشاكل الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا وحرب روسيا فالمواطن لن يستطيع تحمل الكلفة لاحقا ونحن لا نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه الطبقات الأكثر تضررا”.
والأردن “يمر بظرف صعب وكل دول العالم تشهد ارتفاعات بالأسعار وتضخما وبطالة، والأردن ليس بمعزل عن الدول الأخرى، ولذلك فالأيام المقبلة ليست سهلة ويجب الاستعداد لها” على ما ذكر الفرايه.
وقرّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأسبوع الماضي، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة، وصولا إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقا لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية عام 2022.
الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، قالت الأسبوع الماضي لـ”المملكة”، إن الاستمرار في رفع أسعار المحروقات يعتمد على مسار الأسعار العالمية.
وأضافت أنها تأمل أن تنخفض الأسعار، ولا تحتاج الحكومة إلى رفع إضافي، موضحة أن هذه الارتفاعات عالمية، وليست فقط في الأردن، وأن “الأسعار المعلنة في الأردن لا تعكس الكلف الفعلية، ولا الأسعار الفعلية لأسعار المشتقات النفطية”.
وقرر تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز وأغسطس/آب بدلا من 432 ألف برميل يوميا.
وطالبت لجنة الطاقة النيابية، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية


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