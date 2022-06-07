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رئيس جمعية الفنادق الأردنية: نتوقع ارتفاع نسب إشغالها عن 70% خلال حزيران

منذ ثانيتين
رئيس جمعية الفنادق الأردنية: نتوقع ارتفاع نسب إشغالها عن 70% خلال حزيران

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي إنّ نسب إشغال الفنادق في المملكة بدأت بالصعود وفق الخطة التي وُضعت مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة وجمعية الفنادق.
وأكد الهندي ، “أن نسب إشغال الفنادق ارتفعت منذ شهر كانون الثاني الماضي، حيث بلغت حينها 24%، فيما ارتفعت في شهر شباط إلى 33%، ثم آذار ارتفعت إلى 56%، ثم في نيسان بلغت 58%، وأخيرا 67%، ونحن في تصاعد”.
وأضاف الهندي “نتوقع أن لا تقل نسبة إشغال الفنادق عن 70% في كافة مناطق المملكة،” مبدياً أمله أن تتخطى النسب عام 2019 رغم الارتفاعها.”
وأشار الهندي إلى أن نسب إشغال الفنادق في العام الحالي زادت بأكثر من 18% عن عام 2019.


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