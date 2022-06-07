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محطات في تاريخ القضية الفلسطينية

منذ ثانيتين
محطات في تاريخ القضية الفلسطينية

 أبوبوعربي / إبراهيم أبوقديري

فنظراً لاتساع الموضوع زمناً وأحداثاً أكتفي بالإشارة إلى أبرز العناوين. مع الاعتذار عن هذا الإيجاز الشديد :

* ١٧٩٩ م وعد نابليون بمنح فلسطين لليهود من أجل كسب دعمهم له في حروبه
* ١٨٦٠ تقريبا اندلعت أول شرارة مقاومة الشعب الفلسطيني للمشروع الصهيوني : تمثل ذلك في المواجهات بين الفلاحين الفلسطينيين
وطلائع المزارعين اليهود المتسللين بمنطقة خضيرة وملبس… وعلى الفور تقدم أبناء مدينة القدس بعريضة إلى السلطان العثماني يطالبونه الضغط على والي بلاد الشام لمنع تسلل اليهود إلى فلسطين
*١٩١٧ وعد بلفور المشؤوم بمنح فلسطين لليهود ( حينها كان الفلسطينيون ٩٣ ٪ من سكان فلسطين وكان اليهود ٧ ٪ من السكان ( بما فيهم اليهود الطارئين الذين تمكنوا من التسلل إلى فلسطين وفقا لخطط المؤامرة الصهيونية)
*١٩١٩ اتفاقية مؤتمر باريس بين ( فيصل / وايزمان) وكانت لصالح
اليهود مع الأسف.
* ١٩٣٧/ ١٩٣٨ اندلاع ثورة فلسطينية عارمة ( ثورة مسلحة وإضراب شامل…) ضد المشروع الصهيوني وضد سياسة بريطانيا المنحازة لليهود استعانت بريطانيا ببعض الحكام العرب الذين طلبوا التهدئة وأكدوا ثقتهم بحسن نوايا الصديقة بريطانيا في معالجة الموضوع
* ١٩٤٦ المبادرة العربية الجماعية (الأولى) للسلام عرضت جامعة الدول العربية توقيع اتفاقية سلام مع الوكالة اليهودية رحبت الوكالة بالفكرة على أن يكون التوقيع مع مع كل دولة عربية على انفراد (وعلى ذلك لا يزال العدو يعمل حتى يومنا هذا….! )
* ١٩٤٧ قرار هيئة الأمم بتقسيم فلسطين (دولة عربية ودولة يهودية خصصت من مساحة فلسطين ٥٥ ٪ لليهود الذين صاروا يشكلون (بسبب تسهيل وتشجيع بريطانيا على تدفقهم إلى فلسطين) نسبة ٣١ ٪ من السكان في حين خصصت ٤٥ ٪ للفلسطينيين الذين يشكلون حينها ٦٩ ٪ من السكان )
*١٩٤٧ تشرين أول بعد قرار التقسيم طرحت الهيئة العربية العليا فكرة
إعلان حكومة عموم فلسطين برئاسة المفتي
الحسيني فعارضتها ٣ دول عربية وهددت إحداها بالانسحاب من الجامعة العربية.
* ١٩٤٨ انسحاب بريطانيا من فلسطين بعد أن شجعت هجرة اليهود إلى فلسطين ومكنت هذه العصابات الصهيونية من التدريب والتسليح بالطائرات وأحدث الأسلحة
* ١٩٤٨ دخول جيوش الإنقاذ العربية إلى فلسطين إلى جانب المجاهدين من أبناء فلسطين والمتطوعين من إخوانهم العرب فكانت الحرب العربية الأولى مع الصهاينة. توقفت بإعلان الهدنة. واستيلاء عصابات الصهاينة على مساحات كبيرة من فلسطين.
(ملاحظة مجموع أعداد الجيوش العربية وثوار فلسطين والمتطوعين العرب يساوي ١٠ ٪ فقط من عدد قوات عصابات الصهاينة مع تفاوت التسليح.
* ١٤ /٥ /١٩٤٨ إعلان الكيان الصهيوني كدولة
* ٢٣ /٩ /١٩٤٨ إعلان قيام حكومة عموم فلسطين انطلاقا من غزة
برئاسة أحمد حلمي عبدالباقي… ولكنها تعرضت للتضييق الشديد عليها عربيا مع الأسف…..
غير انها استمرت تقوم بمهامها في ظروف صعبة حتى وفاة رئيسها عام ١٩٦٣(مريضا في بيروت)
وقد اصدرت حوالي ٦٠ ألف جواز سفر باسم حكومة عموم فلسطين
* ١٩٤٩ / شباط شن الصهاينة معارك مفاجئة على عدد من المحاور واحتلوا أجزاء جديدة من فلسطين. وتم إعلان هدنة جديدة
(ملاحظة وبهذا سيطر
الصهاينة على حوالي ٧٨ ٪ من مساحة فلسطين… وهذا أكثر من تلك النسبة ( ٥٥ ٪) التي خصصها لهم قرار التقسيم)
* ١٩٥٠ قرار وحدة الضفتين باسم ( المملكة الأردنية الهاشمية)
* ١٩٥٦ العدوان الثلاثي ( الصهيوني الفرنسي البريطاني) على مصر واحتلال سيناء و غزة.. ثم الانسحاب تحت التهديد الروسي الجاد
* ١٩٦٤ قيام منظمة التحرير الفلسطينية
* ٥ /٦ /١٩٦٧ الحرب العربية الصهيونية الثانية حيث تمكن العدو من أحتلال ماتبقى من فلسطين واحتلال كل من سيناء والجولان
* ١٩٦٨ معركة الكرامة الخالدة : هاجم العدو فجراً النقاط الامامية للجيش العربي وقواعد الفدائيين. ومباشرة ألقى الجيش الأردني بثقله الكامل في المعركة فكان الانتصار الكبير على قوات العدو الصهيوني وكسر غطرسة جيش
الاحتلال الذي اضطر
ذليلا إلى طلب وقف إطلاق النار مخلفا جثث قتلاه وآلياته العسكرية في أرض المعركة.
* ١٩٧٣ الحرب العربية الصهيونية الثالثة : انتصار عربي بشكل عام على الجبهة المصرية. وانهيار الجبهة السورية إلى أن تدخلت الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيشان الأردني والعراقي حيث تمكنا من صد العدو الصهيوني وارغامه على التراجع
* ١٤ /١٠ /١٩٧٤ اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني
* ٢٨ / ١٠ / ١٩٧٤ القمة العربية في الرباط والاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني
* ١٩٧٨ زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى الكيان الصهيوني وتوقيع
اتفاقية كامب ديفيد تحت شعار ما يسمى ( سلام الشجعان!!!)
* ١٩٨٨ القمة العربية في الجزائر وإعلان دولة فلسطين (حققت حتى الآن مكاسب سياسية
رمزية متواضعة جدا)
* ١٩٨٨ قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية باستثناء استمرار مسؤولية الوصاية على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية.
* ١٩٩٣ اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية رسمياًبشرعية الكيان
الصهيوني وتعديل نظام المنظمة نفسها المطالب سابقا بفلسطين كلها من النهر إلى البحر… وعليه تم توقيع اتفاقية أوسلو مع الكيان الصهيوني … ومن هنا كانت بداية وجود ( السلطة الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية التي
تم احتلالها في ٥ /٦ /١٩٦٧) التي تعادل حالياً أقل من ٢٢ ٪ من مساحة فلسطين.
* ١٩٩٤ اتفاقية وادي عربة بين الأردن والكيان
الصهيوني
* ٢٠٠٢ المبادرة العربية الجماعية ( الثانية) لعرض (الأرض مقابل السلام) كشرط للاعتراف العربي بالكيان الصهيوني والتطبيع معه
* ٢٠٠٦ الانقسام الفلسطيني الحاد بين رام الله وغزة الذي لا يزال مستعصيا على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني
حتى الآن مما يشجع على تمادي العدوان في جرائمه
*** وبعد فإنه ومنذ عام ١٨٦٠ تقريبا والمقاومة متواصلة تخبو وتشتد وتأخذ الأشكال المتعددة والأساليب المتنوعة وفقا للظروف داخل فلسطين وخارجها : مواجهات تصل إلى حد الثورة كما في عام ٣٧/ ١٩٣٨ أو عمليات فدائية منظمة.. أو عمليات فردية. أو انتفاضات .. أو معارك كما في معركة سيف القدس

واليوم فإن مقاومة المشروع الصهيوني متصاعدة حالياً فعالة ومؤثرة وعلى كل شبر من أرض فلسطين تحظى بتأييد ودعم أبناء الشعب العربي كاملا بغض النظر عن المواقف الرسمية لبعض عدد من الحكومات الحالية.
ولعل أخطر ما في هذا الموضوع من يركن إلى العدو الصهيوني ويطمئن
إليه ويثق به… بل ويتعاون معه… دون تقدير لخطورة أهداف هذا العدو المرحلية منها والاستراتيجية….


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