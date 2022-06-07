ولي العهد يلتقي عددا من المستثمرين الكويتيين

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون مع دولةالكويت في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها.

جاء حديث ولي العهد خلال لقائه عدداً من المستثمرين الكويتيين في قطاعات الصناعة والعقارات والتجارة.

واجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء في العاصمة الكويتية، مباحثات ثنائية مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، تبعتها مباحثات موسعة بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وغادر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الكويت مساء اليوم وذلك بعد زيارة رسمية أجراها الثلاثاء.

وكان في وداع سموه على أرض المطار ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي ‏الغانم ورئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ‏الحمد الصباح وكبار المسؤولين.‏