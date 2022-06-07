مجلس أمانة عمان يعقد جلسته الرابعة العادية ويصادق على جدول الاعمال

وطنا اليوم – عقد مجلس امانة عمان ، اليوم الثلاثاء ، جلسته الرابعة العادية ، برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، وصادق خلالها على جدول الاعمال المدرجة .

وصادق المجلس على تجديد توقيع اتفاقية التعاون مع شركة مياه الأردن / مياهنا ، بهدف تعزيز التنسيق بين الجانبين في تبادل البيانات بشكل عام والمعلومات الجغرافية بشكل خاص لغايات استخدامها في الأعمال الرسمية المختلفة والربط الالكتروني لخدمات التخمين ورخص المهن.

ووافق المجلس على استمرار أمانة عمان بعضوية المنظمة العالمية للمدن المتحدة والحكومات المحلية ( UCLG) ومنظمة (UCLG_MEWA ) فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا .