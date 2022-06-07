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مركز زها الثقافي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة

منذ ثانيتين
مركز زها الثقافي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة

وطنا اليوم – حمزه المرعب الصقور

رعت سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطبّاع، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز زها الثقافي، ووزارة الثقافة، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجّار وأمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة؛ لاطلاق مشروع التدوين الصوتي على وسائل التواصل الاجتماعي ( prodcast ) الخاص بـ مركز زها الثقافي التابع لـ أمانة عمّان الكبرى .

ووقّع الاتفاقية خلال اللقاء الذي عقد بمقر مركز زها بـ خلدا، أمين عمّان يوسف الشواربة و وزيرة الثقافة هيفاء النجّار؛ التي تهدف الى تحفيز وتنمية قدرات الاطفال وتشجيعهم على تنمية المعارف و جوانب الابداع والابتكار لديهم .

وقالت مديرة مراكز زها الثقافية رانيا صبيح، خلال توقيع الاتفاقية، إنّ مظلتنا أن نعمل معا لايجاد فعل ثقافي، ويدعم الابتكار والابداع، ويرتقي بالعلاقة بين المثقفين والمبدعين، مؤكدة على ضرورة توفير المادة الاذاعية التي تناسب كل مرحلة عمرية من الفئة المستهدفة، بالاضافة الى أهمية تفعيل مشروع التدوين الصوتي على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم في تحقيق التنمية الثقافية .

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