بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن 310% خلال 5 أشهر

منذ ثانيتين
ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن 310% خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:ظهرت بيانات أن أعداد السياح القادمين إلى الأردن ارتفعت، لتصل إلى 1.488 مليون سائح وبنسبة 310% خلال أول خمس أشهر من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات ، ارتفع عدد سياح المبيت بنسبة 295% خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وارتفع عدد سياح دول الخليج العربي خلال 5 أشهر 1258% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.
وكشفت الأرقام نموا كبيرا في أعداد السياح خلال شهر أيار/مايو الماضي، وبنسبة 345% ليصل إلى 429 ألف سائح، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:50

أزمة عدم تجديد عقود عمالة مصرية تلوح بالافق

16:44

وزير التنمية: العمل جار على إنشاء صندوق المسنين

16:41

إزالة 29 اعتداءً على المياه في الكرك ومادبا

16:34

البنك الدولي يدرس الموافقة على المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع

16:17

الجيش الإيراني يُحذر الاحتلال : سنُسوِّي تل أبيب وحيفا بالأرض

16:10

وزير سابق يهاجم تصريحات الفراية حول رفعات المحروقات

16:02

موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط

15:58

السعودية.. إطلاق نار يودي بحياة أستاذ حرقا في سيارته

15:51

السفير الإندونيسي يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

15:44

وزير التربية: معدل التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

15:10

مدرسة بالكرك تجمع الطلاب ذكورا وإناثا من صفوف مختلفة في صف واحد!

15:08

حمد : جاهزون لخوض التصفيات ونتطلع لإعادة النشامى الى المكانة الطبيعية بين كبار القارة

15:06

كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا تكرّم متفوقيها والطلبة الفائزين بمسابقة القصة القصيرة

15:01

ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية

14:58

ليست العمليات العسكرية.. خطر أقوى من السلاح يهدّد حياة آلاف المدنيين في أوكرانيا

14:53

السفير القطري عن رؤية التحديث الاقتصادي: “الأردنيون قادرون”

14:49

60 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية في 6 أشهر

14:46

الشوبكي : مقبلون على ارتفاعات غير محتملة على أسعار البنزين والسولار

14:17

دراسة : الاردنيون ينفقون 17% من دخلهم على النقل

14:11

نائب يطالب الحكومة بفتح استيراد الحمير للتنقل

14:08

الحكومة عن أبقار الخالدية: شبه جرمية تخضع للتحقيق

13:47

النواب غاضبون داخل اجتماع ” لجنة الطاقة ” بعد الرفع الأخير للمحروقات

13:13

العوضي عن خلافه مع ياسمين:” انا صمتي عشان كان خلاف طبيعي وياسمين عبرت عن غضبها”

12:59

مشروع قانون لتأميم قطاع الطاقة في الأردن

12:53

العذاري : الأردن وقف إلى جانب العراق عندما تخلى عنه الجميع

12:46

عزايزة: دراسة تعويض المشغلين بدل رفع أجور النقل العام

12:39

استبدال 80 ألف فاتورة كهرباء بأخرى مدعومة

12:23

التربية : رياض الاطفال ستصبح الزامية في الاردن

12:12

وزير الداخلية : مقبلون على أربع رفعات متتالية لسعر الوقود بالأردن

12:04

بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

11:59

عودة جميع الخيول الهاربة من الاسطبلات الملكية

11:52

انفجار أسطوانة غاز يكشف عن مفاجأة صادمة في الاغوار

11:42

مؤتمر إقليمي للطاقة الأربعاء بمشاركة 700 شخصية دولية

11:30

الأمير علي يرفض التأثير في مجريات انتخابات اتحاد الكرة

11:27

حكم بحبس طبيب اردني دهس شرطيا وسب الحكومة

11:01

السياحة.. مطالب بتخفيض الضرائب وتكثيف حملات الترويج

10:42

سجن ثلاثيني 22 عاماً ونصف بعد جمع العقوبات

10:36

الحكومة تمنع التعدين في مناطق شديدة الحساسية بـ(ضانا)

10:31

المفوضية : 80 ألف لاجئ غادروا الأردن عبر إعادة التوطين منذ 2003

10:26

التكسي الأصفر يطالب بالسماح باستخدام (الهاتشباك)

09:56

احتفاء بحفظة القرآن الكريم في الأردن

09:52

وفيات الثلاثاء 7-6-2022

09:48

كاتب أردني يقدم وثائق دامغة تنسف رواية الخصاونة حول البنى التحتية

09:38

وفاة خمسينية وإصابة 3 آخرين بتدهور مركبة بالزرقاء

09:28

إخماد حريق أتى على 450 شجرة مثمرة في الكورة

09:25

الطاقة: التسجيل عبر منصة دعم الكهرباء لن يتوقف أبداً

09:18

النافورة مول يوقع إتفاقية مع بنك القاهرة عمان لإنشاء فرع جديد في العقبة

09:16

وفاة وإصابة جراء انفجار اسطوانة غاز بمنزل في الشونة

وفيات

وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزي