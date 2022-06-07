ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن 310% خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:ظهرت بيانات أن أعداد السياح القادمين إلى الأردن ارتفعت، لتصل إلى 1.488 مليون سائح وبنسبة 310% خلال أول خمس أشهر من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات ، ارتفع عدد سياح المبيت بنسبة 295% خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وارتفع عدد سياح دول الخليج العربي خلال 5 أشهر 1258% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وكشفت الأرقام نموا كبيرا في أعداد السياح خلال شهر أيار/مايو الماضي، وبنسبة 345% ليصل إلى 429 ألف سائح، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.