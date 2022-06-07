بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إزالة 29 اعتداءً على المياه في الكرك ومادبا

منذ 3 ثواني
إزالة 29 اعتداءً على المياه في الكرك ومادبا

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية المشاغل بالتعاون مع شركة مياهنا حملة لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية للشرب لاستخدامها لري مزارع وتعبئة صهاريج حيث تم ضبط 22 اعتداء في منطقة العامرية / مأدبا و7 اعتداءات في صرفا / الكرك .
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة لري مزارع وتعبئة برك واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .
وثمنت الوزارة وعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك جهود الاجهزة الرسمية وخاصة مديرية الامن العام وقوات الدرك


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:34

البنك الدولي يدرس الموافقة على المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع

16:17

الجيش الإيراني يُحذر الاحتلال : سنُسوِّي تل أبيب وحيفا بالأرض

16:10

وزير سابق يهاجم تصريحات الفراية حول رفعات المحروقات

16:02

موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط

15:58

السعودية.. إطلاق نار يودي بحياة أستاذ حرقا في سيارته

15:51

السفير الإندونيسي يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

15:44

وزير التربية: معدل التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

15:10

مدرسة بالكرك تجمع الطلاب ذكورا وإناثا من صفوف مختلفة في صف واحد!

15:08

حمد : جاهزون لخوض التصفيات ونتطلع لإعادة النشامى الى المكانة الطبيعية بين كبار القارة

15:06

كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا تكرّم متفوقيها والطلبة الفائزين بمسابقة القصة القصيرة

15:01

ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية

14:58

ليست العمليات العسكرية.. خطر أقوى من السلاح يهدّد حياة آلاف المدنيين في أوكرانيا

14:53

السفير القطري عن رؤية التحديث الاقتصادي: “الأردنيون قادرون”

14:49

60 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية في 6 أشهر

14:46

الشوبكي : مقبلون على ارتفاعات غير محتملة على أسعار البنزين والسولار

14:17

دراسة : الاردنيون ينفقون 17% من دخلهم على النقل

14:11

نائب يطالب الحكومة بفتح استيراد الحمير للتنقل

14:08

الحكومة عن أبقار الخالدية: شبه جرمية تخضع للتحقيق

13:47

النواب غاضبون داخل اجتماع ” لجنة الطاقة ” بعد الرفع الأخير للمحروقات

13:13

العوضي عن خلافه مع ياسمين:” انا صمتي عشان كان خلاف طبيعي وياسمين عبرت عن غضبها”

12:59

مشروع قانون لتأميم قطاع الطاقة في الأردن

12:53

العذاري : الأردن وقف إلى جانب العراق عندما تخلى عنه الجميع

12:46

عزايزة: دراسة تعويض المشغلين بدل رفع أجور النقل العام

12:39

استبدال 80 ألف فاتورة كهرباء بأخرى مدعومة

12:23

التربية : رياض الاطفال ستصبح الزامية في الاردن

12:12

وزير الداخلية : مقبلون على أربع رفعات متتالية لسعر الوقود بالأردن

12:04

بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

11:59

عودة جميع الخيول الهاربة من الاسطبلات الملكية

11:52

انفجار أسطوانة غاز يكشف عن مفاجأة صادمة في الاغوار

11:42

مؤتمر إقليمي للطاقة الأربعاء بمشاركة 700 شخصية دولية

11:30

الأمير علي يرفض التأثير في مجريات انتخابات اتحاد الكرة

11:27

حكم بحبس طبيب اردني دهس شرطيا وسب الحكومة

11:01

السياحة.. مطالب بتخفيض الضرائب وتكثيف حملات الترويج

10:42

سجن ثلاثيني 22 عاماً ونصف بعد جمع العقوبات

10:36

الحكومة تمنع التعدين في مناطق شديدة الحساسية بـ(ضانا)

10:31

المفوضية : 80 ألف لاجئ غادروا الأردن عبر إعادة التوطين منذ 2003

10:26

التكسي الأصفر يطالب بالسماح باستخدام (الهاتشباك)

09:56

احتفاء بحفظة القرآن الكريم في الأردن

09:52

وفيات الثلاثاء 7-6-2022

09:48

كاتب أردني يقدم وثائق دامغة تنسف رواية الخصاونة حول البنى التحتية

09:38

وفاة خمسينية وإصابة 3 آخرين بتدهور مركبة بالزرقاء

09:28

إخماد حريق أتى على 450 شجرة مثمرة في الكورة

09:25

الطاقة: التسجيل عبر منصة دعم الكهرباء لن يتوقف أبداً

09:18

النافورة مول يوقع إتفاقية مع بنك القاهرة عمان لإنشاء فرع جديد في العقبة

09:16

وفاة وإصابة جراء انفجار اسطوانة غاز بمنزل في الشونة

09:09

مهم من الضمان الاجتماعي لجميع متقاعديها

08:04

كان ينقصنا!!

06:12

القضاة: سيدنا موسى زار الكرك و الكركية استقبلوه بالذبائح

وفيات

وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزي