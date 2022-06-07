السعودية.. إطلاق نار يودي بحياة أستاذ حرقا في سيارته

وطنا اليوم:قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة (جنوب غربي السعودية) على سعودي، أطلق النار على آخر، ما أدى إلى اشتعال مركبته ثم وفاته، بعد تداول مقطع فيديو للواقعة.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتداول نشطاء على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر احتراق سيارة في المخواة بعد إطلاق النار عليها.

وكشفت صحيفة “الوطن” السعودية، عن تفاصيل الواقعة، وأشارت إلى قيام المتهم بإطلاق النار على سيارة أستاذ بعد خروجه من المدرسة.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الطلقات استقرت في سيارة المعلم، ما أدى إلى اشتعالها ووفاة المعلم بداخلها حرقا، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار.

ومن جانبه قال مدير الإعلام التربوي بمحافظة المخواة، ناصر العمري، إن القتيل يعمل في مدرسة ابتدائية متوسطة، ويدعى سعيد علي حسين، حسب صحيفة “المدينة” السعودية