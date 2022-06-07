مدرسة بالكرك تجمع الطلاب ذكورا وإناثا من صفوف مختلفة في صف واحد!

وطنا اليوم:قال مدير تربية المزار الجنوبي الدكتور حسين الدغيمات، اليوم الثلاثاء، إن مدرسة الحامدية في اللواء تجمع طلاب صفوف مختلفة بنفس الصف.

وأسست المدرسة عام 1976 ومنذ ذلك الحين تعاني من مشكلة قلة عدد الغرف الصفية الذي يدفع لإلزامية الإختلاط بين الذكور والإناث والزامية تجميع الصفوف لطلاب من مستويات عمرية وتعليمية مختلفة في صف واحد!.

وأضاف الدغيمات في تصريح أن المشكلة تكمن في بناء المدرسة والتي تعاني من قلة الصفوف المدرسية، موضحا أنه يوجد مدرسة إناث مستقلة وبالقرب منها يوجد غرفتين للذكور واللتان تحويان صفوفاً لطلبة السابع والثامن والتاسع والعاشر.

وتابع أن إدارة غرفتي الذكور تتم من قبل مديرة مدرسة الإناث.

وأشار الدغيمات إلى وجود دراسات لإضافة 8 غرف صفية لحل مشكلة المدرسة بشكل جذري، موضحا أنه يوجد كتب مرسلة للوزارة بهذا الخصوص.

وأوضح أنه تم طرح عدة حلول منها تقسيم الدوام لفترتين صباحية ومسائية إلا أن الأهالي رفضوها، بالإضافة لحل آخر وهو جمع الذكور والإناث بمدرسة واحدة غير أن الأهالي رفضوها أيضا.

وبين الدغيمات أن الحل الثالث وهو الحل مقترح حاليا والذي تتم دراسته يقضي بذهاب الطلبة الذكور لمدرسة محي والتي تبعد 10 كيلو متر عن منطقة الحامدية، مع توفير مواصلات لهم على نفقة التربية.

وتابع أن كافة المدرسين ولكل المواد التدريسية موجودون، وان المشكلة لا تتعلق بنقص الكادر التدريسي.

وزاد الدغيمات ان المشكلة قديمة، وان الحل الناجح والذي سينهي المشكلة هو بناء غرف صفية