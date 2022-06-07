كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا تكرّم متفوقيها والطلبة الفائزين بمسابقة القصة القصيرة

وطنا اليوم:نظمت كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا حفلا تكريميًا لطلبتها المتفوقين بالإضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها الكلية على مستوى الجامعة.

وقدم راعي الحفل عميد الكلية الدكتور رامي عبد الرحيم الدروع والشهادات والجوائز المادية للطلبة المكرمين والفائزين والمساهمين في إنجاح الحفل.

وقال عبد الرحيم، “نجتمع اليوم في هذا اللقاء السعيد لنكرم مجموعة من طلبة كليتنا، من مختلف تخصصاتها الأكاديمية ممن بذلوا أقصى درجات الجهد في التعلم”، معربًا عن سعادته بتكريم طلبة الجامعة الفائزين في مسابقة القصة القصيرة لتميزهم الأدبي، وقال إن التكريم “يعكس توجّه جامعة البترا لاحتضان المواهب المختلفة ورعايتها، ومنحها الفرصة للنمو، والتطور لتبدع فيما بعد على مستويات أكبر”.

أشار عبد الرحيم إلى أن التفوق الأكاديمي يعكس ما تبذله الأقسام والأساتذة من جهد للرقي بالمستوى الأكاديمي، قائلا ” يسير ذلك كله في منظومة انتهجتها الجامعة لتنتج أدباء وعلماء وتربويين، ممن سيبنون الأوطان، وسيكونون علامة فارقة في سوق العمل”.

وقالت رئيسة قسم اللغة العربية الدكتورة أماني سليمان في كلمتها ” اليوم نجتمع لنحتفي بكوكبة من طلبتنا، ممن زرعوا وانتظروا، وآن لهم أن يتكرموا، عسى في التكريم أن يكون محفزا لمزيد من البذل والعطاء”.

وألقت الطالبة رانية أبو عجمية من قسم اللغة العربية كلمة الطلبة المتفوقين عبرت فيها عن سعادتها بتكريم كليتها لطلبتها وتقديرها للمتميزين فيها، شاكرة كل من قدم يد العون لوصولها وزملائها إلى مرتبة النجاح والتفوق من أهل وأساتذة وأصدقاء، واشتمل الحفل على فقرة فنية غنائية قدمها طلبة الفريق الفني في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن كلية الآداب والعلوم ممثلة بقسم اللغة العربية وآدابها قد اعتادت على إقامة مؤتمرات مهمة ونشاطات ثقافية سنوية، بل كرست مسابقات مهمة على مستوى الجامعة وعلى مستوى المملكة ولم يحل دون إقامتها سوى جائحة كورونا، وقد استعادت الجامعة هذا العام نشاطا أدبيا ثقافيا وهو جائزة الإبداع الخاصة بكتابة القصة القصيرة حيث شارك فيها طلبة من كافة كليات الجامعة، وتألفت لجنة التحكيم من الأستاذة الدكتورة رزان إبراهيم، والدكتورة لانا مامكغ، والدكتورة أماني سليمان داود.

حيث فازت بالمركز الأول الطالبة ابتسام الحسبان من قسم اللغة العربية، وفازت بالمركز الثاني الطالبة نور الأسود من قسم الرياضيات، بينما فازت بالمركز الثالث الطالبة رؤى دخان من قسم اللغة العربية.