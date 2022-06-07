السفير القطري عن رؤية التحديث الاقتصادي: “الأردنيون قادرون”

وطنا اليوم:وصف السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني اليوم الثلاثاء “رؤية التحديث الاقتصادي.. إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل” التي أطلقت أمس الاثنين تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بأنها “رؤية أردنية طموحة تستحق الإشادة والإعجاب”.

وشدد السفير آل ثاني على أن “الأردنيين قادرون” على تحقيق هذه الرؤية.

وقال في تصريح على صفحته الرسمية على انستغرام، “رؤية أردنية طموحة تستحق الإشادة والإعجاب.. تشرفت بحضور إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي.. إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد … نعم الأردنيون قادرون”.

وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى 10 سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.