وطنا اليوم:قال الخبير النفطي، عامر الشوبكي، إن الحكومة تصرّ على عكس الضريبة بشكل كامل على أسعار المشتقات النفطية.

وأضاف الشوبكي ، الثلاثاء، ردا على تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية، التي قال فيها “إننا مقبلون على أربع رفعات متتالية على الأقل لسعر الوقود بالأردن في الأشهر المقبلة”، إلى أن المواطن الأردن لن يحتمل الارتفاعات المتتالية على أسعار المحروقات نتيجة لتدني الرواتب، ما يثقل كاههلم.

وتابع الشوبكي “مقبلون على ارتفاعات غير محتملة على أسعار البنزين والسولار مع نهاية الحالي”.

وتوقع أن يصل سعر تنكة البنزين 90 إلى 22 دينار، بينما قد يصل سعر تنكة البنزين 95 إلى 27 دينار، وقد يصل سعر تنكة السولار إلى 20 دينارا.