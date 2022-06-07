نائب يطالب الحكومة بفتح استيراد الحمير للتنقل

وطنا اليوم:دعا رئيس لجنة الطاقة النيابية ، النائب المحامي زيد العتوم الحكومة للسماح باستيراد الحمير والدواب التيوس لاستخدامها في النقل ، وتخصيص مسار لها اسوة بالباص السريع ، اذا لم تجد الحكومة حلولا ريادية ومختلفة لارتفاع أسعار النفط عالميا.

وقال العتوم خلال مناقشة لجنة الطاقة النيابية لارتفاع اسعار المحروقات ان من اهم الحلول المنطقية لارتفاع أسعار النفط عالميا هو محادثة الجيران في السعودية والعراق لاستيراد النفط بأسعار مخفضة ، وتوسيع شبكة النقل العام وتحديثها.

وبين العتوم ان تسعيرة المشتقات النفطية ، تشمل بندين الأول تكلفة المحروقات والثاني ضريبي ، وضريبة المبيعات على المحروقات تم فرضها من قبل مجلس الوزراء ، وتم إعطاء الحكومة عبر مجلس نواب سابق صلاحية لتحديد النسبة كما تريد ، ويجب على المجلس عدم التخلي عن معرفة تفاصيل هذه الضريبة.

كما طالب لجنة تسعير المحروقات بفواتير تثبت تكلفة المحروقات من غير الضريبة ، بما يشمل النقل والتبخر والتخزين وغيرها