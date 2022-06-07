العذاري : الأردن وقف إلى جانب العراق عندما تخلى عنه الجميع

وطنا اليوم:قال السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري إن كل الدول تخلت عن العراق في التسعينات ولكن الأردن لم يقم بالتخلي عنه وبقي يقف معه رغم الضغوطات عليه.

وأضاف خلال لقاء مع مسارات للتنمية أن هناك تطور في العلاقات بين الأردن والعراق وتقدم في موضوع المنطقة الصناعية المشتركة.

وبين أن وفد عراقي متواجد في الأردن لبحث موضوع الربط الكهربائي بين البلدين، وهناك خطوات فعلية على أرض الواقع لهذا الأمر.

ولفت إلى أن الامتداد الاستراتيجي للأردن هو العراق والامتداد الاستراتيجي للعراق هو الأردن، وهناك خليط اجتماعي من خلال النسب بين البلدين.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قليل بالمقارنة مع الطموح بين البلدين، فالأرقام خجولة ولا ترقى لمستوى العلاقة بين البلدين فالأردن صدر للعراق بـ 616 مليون دولار، فيما استورد الأردن 83 مليون دولار من العراق.

وأكد أنه سيتم اقامة القمة الرابعة بين جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهي تنتظر تحديد موعدها، إضافة إلى مؤتمر بغداد الثاني للحوار والشراكة متمنيا عقده قريبا في عمان.

وشدد على أن توجيهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتعزيز العلاقات بين البلدين