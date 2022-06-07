التربية : رياض الاطفال ستصبح الزامية في الاردن

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الثلاثاء، إن الوزارة عينت 4 آلاف معلم ومعلمة في القطاع الحكومي.

وأضافت قبيلات أن الوزارة أنهت استعداداتها للعودة للتعليم الوجاهي من خلال طباعة الكتب وتجهيز المدارس وصيانة الأبنية.

وأوضحت، أن الوزارة استحدثت 15 مدرسة للفترة المسائية لإنهاء نظام التناوب والعودة للتعليم الوجاهي بشكل كامل.

وأشارت إلى الاستمرار بالتوسع برياض الأطفال في القطاع الحكومي.

وقالت قبيلات ان رياض الأطفال ستكون إلزامية في الأردن في الأعوام القادمة.

وبينت ، في تصريحات لها على هامش حفل عيد الاستقلال في محافظة المفرق، ان التعليم في العام الدراسي القادم سيكون وجاهيا بالكامل.