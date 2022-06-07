وزير الداخلية : مقبلون على أربع رفعات متتالية لسعر الوقود بالأردن

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إننا مقبلون على أربع رفعات متتالية لسعر الوقود بالأردن خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف خلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية في إربد، أن بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون أن يرسموا بقعة سوداء، بحسب تعبيره.

وأوضح الفراية أن الأردن بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات ونعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في المدن الصناعية، داعيا جميع الأشخاص في الأردن النظر إلى قوانين الاستثمار والتسهيلات المتوفرة.

واكد “لدينا تسهيلات كثيرة لمنح الجنسيات للمستثمرين، ومنحت وزارة الداخلية 60 جنسية لمستثمرين خلال السبع أشهر الماضية”، وفق الفراية.

وختم قائلا: “بدأنا بالحصول على أسماء العمالة المسربة من شركة لأخرى، وسنحاسب صاحب المنشأة المستقبلة للعامل المتسرب من شركته الأم”.