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بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

منذ ثانيتين
بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية النقص المحتمل في طاقات توليد الكهرباء في البلاد.
بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباءبايدن لا يتوقع انخفاض أسعار البنزين قريبا
وقال بايدن إن “عدة عوامل” تهدد قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء التي تحتاجها.
ونقل بيان للبيت الأبيض في بادين قوله: “أعلن وجود حالة طوارئ بسبب تهديدات لتوافر قدرة كافية لتوليد الكهرباء لتلبية طلب المستهلكين”.
وأعفى الرئيس من رسوم الاستيراد لمدة عامين “بعض القطع والوحدات الشمسية”، التي يتم استيرادها من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.
وفي وقت سابق، حذر سكان عدة ولايات في الغرب والغرب الأوسط للولايات المتحدة من انقطاع محتمل للتيار الكهربائي هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد والجفاف.


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