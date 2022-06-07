عودة جميع الخيول الهاربة من الاسطبلات الملكية

وطنا اليوم:قال سائس الخيول والذي يعمل في الاسطبلات الملكية أحمد الحياري ، حول الخيول التي شوهدت على طريق السلط والتي هربت من الاسطبلات الملكية في الحمر ، أن خروجها كان مقصودا وذلك حسب بروتوكولات تربية الخيول المعمول بها في حالات حدوث الحرائق ، للحفاظ على سلامتها ، حيث تتبعها مواطنون والتقطوا لها مقاطع فيديو وصور وهي تهرول في طريق السرو.

وأضاف ، أن الخيول ، وصلت إلى نفق الدبابنة في مدينة السلط، وكانت آخر محطة وصلت إليها .

وحول كيفية إعادتها للاسطبلات ، قال الحياري أنه سبق الخيول مستخدما مركبة، وانتظرها قرب نفق الدبابنة، ولدى وصولها إلى المكان نادى عليها، فتجمعت حوله ، كونه سائسها ويهتم بها وتعرفه جيدا و يعلفها ويطعمها السكر، فالخيول تستجيب لسائسها. .

وبعد تجميع الخيول التي بلغ عددها 20 رأسا، تم نقلها بواسطة مركبات خاصة بنقل الخيول وإعادتها إلى اسطبلاتها