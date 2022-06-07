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حكم بحبس طبيب اردني دهس شرطيا وسب الحكومة

منذ 3 ثواني
حكم بحبس طبيب اردني دهس شرطيا وسب الحكومة

وطنا اليوم:أصدرت محكمة اردنية ، حكما بحق طبيب اردني دهس شرطيا وسب الحكومة.
وتعود تفاصيل القضية الى شهر نيسان 2020 ، حيث كان شرطي سير في وظيفته الرسمية في منطقة البيادر يقوم بتفتيش التصاريح المتعلقة بحظر التجول بداعي تفشي وباء كورونا في ذلك الوقت ، فأوقف شرطي السير مركبة الطبيب ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان.
بعدها عاد الطبيب الى ذات الموقع برفقة فتاة ، وقام شرطي السير بالمناداة عليه بسبب تحدثه بالهاتف اثناء القيادة ، فرفض الطبيب الامتثال ، ثم توقف وترجل من مركبته ، وقام بالصراخ على الشرطي وشتمه ، ثم شتم الحكومة ، ثم عاد لمركبته ودهس الشرطي.
وقام شرطي السير بتقديم شكوى رسمية وعلى اثرها تمت الملاحقة.
وواجه الطبيب (المشتكى عليه) 5 تهم وهي :

أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.

ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.

ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.

رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.

خامسا: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.

وعملا بأحكام قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به


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