السياحة.. مطالب بتخفيض الضرائب وتكثيف حملات الترويج

وطنا اليوم:أكد مشاركون اهمية تكثيف حملات الترويج السياحي للأردن لاستقطاب السياح، خصوصا في ظل التنوع الواسع بالمملكة بهذا المجال.

وأشاروا خلال جلسة الأردن وجهة عالمية التي عقدت على هامش اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، امس، اهمية تخفيض الضريبة الخاصة على الطيران ليكون منافسا مع دول المنطقة إلى جانب العمل على فتح وجهات جديد لاستقطاب السياح بشكل مباشر إلى المملكة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لإدارة الشؤون التجارية وخدمة العملاء لدى “مجموعة المطار الدولي”، ديمة العناني ان الأردن قادر على المنافسة في مجال الطيران بالمنطقة، خصوصا وانه يمتلك منتجا سياحيا مميزا.

وأوضحت العناني، ان قطاع الطيران مهم بحيث تكون هنالك طريقة لوصول السائح إلى الأردن بشكل مباشر، مؤكدة اهمية التركيز على هذا الجانب من خلال استراتيجية تتضمن مسارات لدعم وصول الطيران المباشر للمملكة.

وأكدت العناني ان المجموعة تمتلك القدرة على زيادة الطاقة الاستيعابية في مجال الطيران، مشيرة إلى ان الأردن تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية من حيث اعداد السياح.

ولفتت إلى ان مطار الملكة علياء الدولي يعتبر من اغلى المطارات بالمنطقة بسبب الضريبة الخاصة ما يجعل من الصعب المنافسة، مؤكدة اهمية الاهتمام بالوصول المباشر للسياح إلى المملكة من خلال تخفيض الضرائب للمساهمة في تخفيض تذاكر السفر.

وقال رئيس مستشفى العبدلي احمد ابو غزالة، ان الموقع الجغرافي للمملكة يلعب دورا مهما في زيادة استقطاب السياحة العلاجية من دول جديدة خصوصا وان الأردن واحة بالمنطقة للأمن والاستقرار.

وشدد ابو غزالة على ضرورة بث الايجابية والاستفادة من تجارب دول المنطقة في مجال الطيران لجذب السياح والترويج للمملكة في ظل التنوع السياحي الكبير بالأردن.

ولفت إلى أن هنالك قصورا في الترويج للأردن في مجال السياحة العلاجية بالدول غير التقليدية، خصوصا وان كلف العلاج بالأردن تعتبر منافسة وجودة خدمات متقدمة بشكل كبير.

وأشار إلى ان الكوادر الطبية بالمملكة تعتبر الاولى بالمنطقة، مشددا على ضرورة زيادة التنظيم من اجل زيادة اعداد السياح القاصدين المملكة للعلاج.

وقال رئيس مجلس ادارة درب الأردن ياسر البطاينة، ان درب الأردن هو عمل تطوعي انطلق قبل 5 سنوات، حيث صنف ضمن افضل 20 دربا بالعالم، مؤكدا ان عدم الثقة بالمنتج الأردني يعتبر اكبر التحديات التي تواجه سياحة المغامرات.

وبين البطاينة، ان درب الأردن يشمل 75 قرية، مؤكدا اهمية دعم هذه المسارات لضمان الاستمرارية فيها، خصوصا وانها توفر فرص عمل، بالإضافة الى توفير الخدمات للسياح.

وقال مدير عام الهيئة الملكية للأفلام مهند البكري، إن الأردن استطاع ان يكون منافسا عالميا بهذا المجال في ظل موقعه المميز، والكوادر المدربة التي توفر الانتاج.

واضاف البكري، “مع التطور الكبير العالمي في مجال صناعة الافلام هنالك حاجة للمحتوى، والأردن متقدم بهذا المجال”، مشيرا إلى ان احد الافلام العالمية التي انتجت في منطقة وادي رم ساهمت بشكل كبير في زيادة الاقبال وتطور المنتج السياحي بالمنطقة.

وأكد البكري ان صناعة الافلام وانتاجها بالمملكة تلعب دورها كبيرا في جعل الأردن مقصدا سياحيا على مستوى العالم، مشيرا إلى وجود 8 مراكز لدى الهيئة منتشرة في محافظات متخصصة في مجال التدريب وتطوير الكوادر