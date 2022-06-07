بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة تمنع التعدين في مناطق شديدة الحساسية بـ(ضانا)

منذ 3 ثواني
الحكومة تمنع التعدين في مناطق شديدة الحساسية بـ(ضانا)

وطنا اليوم:قررت الحكومة في كتاب صدر عنها مؤخرا منع الاستكشاف والتعدين في مناطق التنوع الحيوي المصنفة (مناطق شديدة الحساسية للبيئة) في حدود محمية ضانا.
جاء ذلك في كتاب رسمي موجه لوزارة البيئة صدر بتاريخ 23 من الشهر الماضي عقب توصية اللجنة الفنية التي تم تشكيلها العام الماضي لدراسة تعديل حدود محمية ضانا للمحيط الحيوي.
وأكدت رئاسة الوزراء في القرار أنه جاء للحفاظ على الكينونة الأساسية للمحمية والالتزامات والسمعة الدولية والتأكيد على أهمية التنوع الحيوي فيها.
وقررت الحكومة في ذات لكتاب بالسماح بالاستكشاف الأولي في مناطق تبلغ مساحتها 78 كيلو مترا مربعا تقع في مناطق قليلة الحساسية البيئية، ضمن شروط منها أن يكون هذا الاستكشاف ضمن اتفاقية واضحة البنود تشرف عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وعدم اقتطاع أي جزء من المحمية لحين الانتهاء من الدراسات الاستكشافية.
وشددت الحكومة على ضرورة عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية (الاستخراج) الا بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم ونقييم جميع الدراسات ضمن إطار اتفاقية خاصة صادرة بموجب قانون خاص سنداً لأحكام المادة 117 من الدستور ليصار إلى استكمال الإجراءات. وكانت الحكومة أثارت جدلا العام الماضي بعد السماح بالتعدين في محمية ضانا قبل أن تشكل لجنة فنية خاصة لدراسة التعدين في المحمية وأثره على السكان المحليين والتنوع الحيوي


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:31

المفوضية : 80 ألف لاجئ غادروا الأردن عبر إعادة التوطين منذ 2003

10:26

التكسي الأصفر يطالب بالسماح باستخدام (الهاتشباك)

09:56

احتفاء بحفظة القرآن الكريم في الأردن

09:52

وفيات الثلاثاء 7-6-2022

09:48

كاتب أردني يقدم وثائق دامغة تنسف رواية الخصاونة حول البنى التحتية

09:38

وفاة خمسينية وإصابة 3 آخرين بتدهور مركبة بالزرقاء

09:28

إخماد حريق أتى على 450 شجرة مثمرة في الكورة

09:25

الطاقة: التسجيل عبر منصة دعم الكهرباء لن يتوقف أبداً

09:18

النافورة مول يوقع إتفاقية مع بنك القاهرة عمان لإنشاء فرع جديد في العقبة

09:16

وفاة وإصابة جراء انفجار اسطوانة غاز بمنزل في الشونة

09:09

مهم من الضمان الاجتماعي لجميع متقاعديها

08:04

كان ينقصنا!!

06:12

القضاة: سيدنا موسى زار الكرك و الكركية استقبلوه بالذبائح

05:57

مرسيدس-بنز تستدعي مليون سيارة بعد اكتشاف عيب في المكابح

05:50

الهند ترفض تقديم اعتذار رسمي عن الإساءة للنبي محمد ﷺ

05:43

رد عنيف للنابلسي على الرفاعي : لن يترحم احد على حكومة جدك ولا ابوك وهذه ليست حصص قوشان بقطعة الارض

05:29

لم نعد بحاجتكم

05:25

“اتهامات بالتَّحرش”.. وسيلة إعلام تنتهك أدبيات الصِّحافة وتُسهم بمزيد من التَّشهير

02:01

التكسي الأصفر يطالب بالسماح باستخدام السيارات الكهربائية

01:42

السجن 22 عاما ونصف لسارق بعمان

01:30

فعاليات واحتفالات واسعة في مدرسة المنصورة الثانوية للبنين احتفالآ بعيد الاستقلال

00:17

العدو الاسرائيلي ينفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق

22:05

إعادة كافة الخيول التي اطلقت من اسطبلاتها في الحُمر

22:03

عاجل/الضمان الاجتماعي تدعو جميع متقاعديها إلى تزوديها برقم حساباتهم قبل نهاية شهر تموز المقبل

21:10

اورنج الاردن تؤكد التزامها بحماية البيئة

20:57

الصحة : التبغ يتسبب بوفاة نحو 9000 شخص سنويا في الأردن

20:35

خلال أيام .. منصة الكترونية للتسجيل طلبة الصف الأول

20:27

الصناعة والتجارة: لا تحديد لمخصصات المخابز من الطحين

20:22

رئيس هيئة الأركان يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع أمريكا

20:17

رئيس الوزراء: غياب أفق حل القضية الفلسطينية سيؤثر سلبا على الأمن والاستقرار

19:56

ارز مقلد يباع بالأسواق لعلامة تجارية معروفة

19:43

المياه: لا جديد بمشروع الناقل الوطني

19:33

الطاقة الذرية: خطر بالغ يهدد أكبر محطة نووية في أوكرانيا

19:28

اتفاقية أردنية سعودية للرعاية الصحية بقيمة 400 مليون دولار

19:25

تشييع جثمان الشهيد الرائد الطيار بلال الشوفيين

19:24

وزير التنمية: اهتمام ملكي بتعزيز منظومة الحماية للأسرة

18:19

عاجل : اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ومجموعة من المعلمين

17:54

التحديث الاقتصادي.. العبرة في التطبيق

16:59

براءة طبيب من “هتك عرض” عشرينية داخل عيادة مستشفى حكومي

16:59

سمعة التعليم والمتحرش… ماذا بعد؟

16:58

انطلاق بطولة الطائرة طالبات والسلة طلاب

16:55

عاجل / السلطة الفلسطينية صحة الرئيس محمود عباس جيدة، مبددةً مجموعة من التقارير حول تدهور صحته ونقل صلاحياته لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

16:55

جمع عقوبة مكرَّر لارتكاب الجنايات لتصل إلى 7 سنوات

16:51

الأردن يتوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي

16:43

Bedtime and daily lifestyle of children as a risk factors for obesity

16:40

رئيس فيلادلفيا يرعى فعاليات معرض الكتاب التاسع‎‎

16:36

ورشة عمل لجامعة عمّان الأهلية بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية

16:29

يا قاضيَ الحاجاتِ جئتُكَ راجياً كم حاجةٍ أطوي عليها أضلعي

وفيات

وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزي