احتفاء بحفظة القرآن الكريم في الأردن

وطنا اليوم:أقيم يوم السبت الماضي حفل الشفيع الرابع الذي تنظمه جمعية المحافظة على القرآن الكريم ، احتفالا بمن اتم حفظ القرآن الكريم في جميع مراكز المملكة الأردنية الهاشمية.

وبرنامج الشفيع هو برنامج لحفظ القرآن الكريم، تشرف عليه الهيئة العالمية الإسلامية في دولة الكويت في 25 دولة على مستوى العالم ، وبمشاركة اكثر من 10 الاف طالب ، حيث يتم تخريج اكثر من 5 الاف حافظ للقرآن الكريم سنويا.

وأقيم الحفل براعية السفير الكويتي في الأردن عزيز رحيم الديحاني ، وبحضور جمع من المشايخ من الكويت والأردن ، وممثلي مشروع الشفيع في دولة الكويت ، و ممثلي جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن.