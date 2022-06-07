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وفاة خمسينية وإصابة 3 آخرين بتدهور مركبة بالزرقاء

منذ 3 ثواني
وفاة خمسينية وإصابة 3 آخرين بتدهور مركبة بالزرقاء

وطنا اليوم:وقع حادث تدهور لإحدى المركبات في محافظة الزرقاء، إثر تغيير مسرب بشكل مفاجئ، ما أدى الى اصطدامها بجسم ثابت وساتر ترابي، ونتج عن الحادث وفاة سيدة خمسينية واصابة 3 اخرين، حيث تم اخلاء الوفاة والمصابين إلى المستشفى.
وذكر التقرير المروري اليومي، أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 486 حادثا على مستوى المملكة، نتج عنها وفاة واحدة للحادث المذكور و 22 اصابة متوسطة وخفيفة، بحسب ما جاء عبر إذاعة “أمن إف إم”.
وأهابت الإدارات المرورية، بالسائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التقيد التام بالتعليمات والانظمة الخاصة باستخدام الطريق والمركبات، وذلك حفاظا على سلامتهم


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