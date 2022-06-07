وطنا اليوم:وقع حادث تدهور لإحدى المركبات في محافظة الزرقاء، إثر تغيير مسرب بشكل مفاجئ، ما أدى الى اصطدامها بجسم ثابت وساتر ترابي، ونتج عن الحادث وفاة سيدة خمسينية واصابة 3 اخرين، حيث تم اخلاء الوفاة والمصابين إلى المستشفى.
وذكر التقرير المروري اليومي، أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 486 حادثا على مستوى المملكة، نتج عنها وفاة واحدة للحادث المذكور و 22 اصابة متوسطة وخفيفة، بحسب ما جاء عبر إذاعة “أمن إف إم”.
وأهابت الإدارات المرورية، بالسائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التقيد التام بالتعليمات والانظمة الخاصة باستخدام الطريق والمركبات، وذلك حفاظا على سلامتهم
وفاة خمسينية وإصابة 3 آخرين بتدهور مركبة بالزرقاء
وطنا اليوم:وقع حادث تدهور لإحدى المركبات في محافظة الزرقاء، إثر تغيير مسرب بشكل مفاجئ، ما أدى الى اصطدامها بجسم ثابت وساتر ترابي، ونتج عن الحادث وفاة سيدة خمسينية واصابة 3 اخرين، حيث تم اخلاء الوفاة والمصابين إلى المستشفى.