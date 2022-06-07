إخماد حريق أتى على 450 شجرة مثمرة في الكورة

وطنا اليوم:أخمدت كوادر دفاع مدني غرب إربد بالتشارك مع كوادر حراج مديرية زراعة الكورة، حريقاً أتى على 450 شجرة مثمرة بمنطقة إرخيم في لواء الكورة.

وقالت مديرة زراعة الكورة المهندسة ازدهار السرحان، في تصريح ، إن الحريق أتى أيضاً على مساحة 35 دونماً من القمح والشعير، ونحو 11 شجرة بلوط حرجية.

وأشارت إلى أن جهود الدفاع المدني وكوادر الحراج في إخماد الحريق حالت دون امتداده لمساحات أوسع