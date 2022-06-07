وفاة وإصابة جراء انفجار اسطوانة غاز بمنزل في الشونة

وطنا اليوم:قضى شاب عشريني، وأصيب والده الخمسيني فجر اليوم الثلاثاء، إثر انفجار أسطوانة غاز منزلية داخل منزلهم في الشونة الشمالية.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، إن الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني تواجدت منذ وقوع الحادثة وجرى إخلاء جثة المتوفى وإسعاف والده المصاب إلى مستشفى معاذ بن جبل.

وبيّن أن كشف الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، أظهر وجود تسرب لمادة الغاز، وأدى انفجار أسطوانة الغاز تدمر المنزل بشكل كامل، فيما تم اتخاذ إجراءات وقائية حفاظاً على السلامة العامة للسكان المجاورين للمنزل.

بدوره، قال مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور إحسان مطالقة، إنه تم تحويل جثة الشاب المتوفى جراء تعرضه لحروق بدرجة التفحم لمركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، واصفا حالة المصاب بالحسنة.