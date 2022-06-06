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التكسي الأصفر يطالب بالسماح باستخدام السيارات الكهربائية

منذ دقيقة واحدة
التكسي الأصفر يطالب بالسماح باستخدام السيارات الكهربائية

وطنا اليوم_طالب نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي محمد شحادة الحديد الحكومة بالسماح لقطاع النقل والتكسي الأصفر باستخدام السيارات الكهربائية «الهاتشباك » كسيارات أجرة.

و قال الحديد إن النقابة طالبت الوزارة عدة مرات بالسماح لها باستخدام هذه السيارات كسيارات أجرة، لكنها لم توافق، مع أن هذه السيارات صديقة للبيئة ورغم أن الحكومة تشجع استخدام السيارات الكهربائية والوسائل النظيفة وفقا لما نقلته يومية الرأي .

كما طالب بدعم القطاع وبخاصة بعد الرفعات المتتالية لسعر مادة البنزين. وأكد الحديد رفض النقابة والسائقين أن يكون الدعم بزيادة أجرة العداد وعلى حساب المواطنين، وقال إننا متضامنون مع ظروف المواطن الصعبة. ولفت كذلك إلى أن رفع الأجرة سيخفض الإقبال على استخدام سيارات الأجرة.

من جانبه أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة أن الهيئة مع المنافسة العادلة في قطاع النقل حيث إن معظم سيارات التطبيقات الذكية كهربائية من نوع «هاتشباك» كما تمتاز هذه السيارات بأنها صديقة للبيئة وتوفر على السائقين ماديا ولابد من إعطاء الفرصة لقطاع التكسي بالتجديد.

و أكد الحباشنة أنهه سيتابع الأمر للحصول على الموافقة من مديرية الأمن العام ومديرية الترخيص.


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