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فعاليات واحتفالات واسعة في مدرسة المنصورة الثانوية للبنين احتفالآ بعيد الاستقلال

منذ 59 ثانية
فعاليات واحتفالات واسعة في مدرسة المنصورة الثانوية للبنين احتفالآ بعيد الاستقلال

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_احتفلت مدرسة المنصورة الثانوية للبنين يوم امس الإثنين بعيد الاستقلال76 , والذي اقتصر على حضور الاهالي من المجتمع المحلي وبعض التربوين بعد تعذر و غياب مدير التربية والتعليم لواء بني كنانة عن افتتاح مراسم الحفل .


حيث ابتدأ الحفل بالسلام الملكي والقرآن الكريم وألقى مدير المدرسة الأستاذ حسين بطاينة كلمةً رحب خلالها بالضيوف الكرام وتحدث عن أهمية الاستقلال برمزيته وقيمته الوطنية كما قدم شكره لكل من دعم وساند المدرسة من المجتمع المحلي وشكر معلمي المدرسة على جهودهم الاي بذلوها خلال العام الدراسي .

و تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الوطنية ،التي قدمها طلاب المدرسة و تغنو بالوطن وقائده المفدى في الحفل وشمل فقرات ثقافية ورياضية ومسرحية كان لها أثرًا حماسيًا ومفرحًا للطلبة الحضور جيد

وفي ختام الحفل قام مدير المدرسة الأستاذ حسين بطاينة يرافقه الأستاذ كرم الدقامسة رئيس قسم الاشراف بتقديم الدروع التذكارية لمدراء المدرسة السابقين و معلمي البلدة القدامى والداعمين للمدرسة من المجتمع المحلي وشهادات التقدير لمستحقيها من المعلمين و توزيع الهدايا على الطلبة المتفوقين أكاديميًا و افتتاح معرض يضم صور ورسومات فنية نالت اعجاب الجميع.

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