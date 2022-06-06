انطلاق بطولة الطائرة طالبات والسلة طلاب

وطنا اليوم:ضمن الألعاب الرياضية السابعة للمرحلة الأساسية الدنيا أقيمت اليوم الإثنين في صالة سكينة بطولة الكرة الطائرة طالبات، وكانت نتائجها فوز الزرقاء الأولى على إربد 2/ 0 والأغوار الجنوبية على عمان 2/ 0 والأغوار الجنوبية على الزرقاء الأولى 2/ 0 وعمان على إربد 2/ 0 .

وتستكمل يوم غد الثلاثاء باقي المباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى الأغوار الجنوبية مع إربد وفي الثانية الزرقاء الأولى مع عمان

وفي بطولة كرة السلة طلاب، والتي أقيمت في صالة تلاع العلي، فازت في المباراة الأولى إربد على البتراء 3/ 0 والزرقاء الأولى على عمان 27/ 8 وفي المباراة الثالثة عمان على إربد 22/ 7 والزرقاء الأولى على البتراء 8/ 1 .

وتستكمل يوم غد الثلاثاء المباريات، بحيث يلتقي فريقا إربد والزرقاء الأولى وفي الثانية عمان مع البتراء