جمع عقوبة مكرَّر لارتكاب الجنايات لتصل إلى 7 سنوات

وطنا اليوم:قضت محكمة جنايات مأدبا بجمع العقوبة بحق شخص كرَّر ارتكاب الجنايات لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الإثنين، إنَّ أحد الأشخاص المكررين لارتكاب الجناية تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه وعددها أربعة أحكام قضائية تضمنت كل منها عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه بدمج جميع العقوبات معا وتنفيذ احداها فقط وقضت بجمعها بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات والرسوم.

وأضافت أنَّ جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية