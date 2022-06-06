الشبول: الحكومة تستعد لإعلان مخرجات تطوير القطاع العام

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن الحكومة تستعد قريبا لإعلان مخرجات تطوير القطاع العام، وهي رافعة أساسية في التنفيذ من جانب الحكومة.

وأضاف أن “الحكومة ستتسلم رؤية التحديث الاقتصادي كي تبدأ بعملية البحث في الآليات، وإجراء النقاش العام مع الشركاء وهم القطاع الخاص، كما تسعى لجلب الاستثمارات من الخارج وتحديد أولويات المشاريع في المرحلة المقبلة وهذه أهم خطوة”.

“بدأنا بالإصلاح السياسي، والآن الرؤية الاقتصادية، ومن ثم نتحدث عن تطوير القطاع العام بحيث تكون عملية شاملة، كروافع جاهزة ورؤية ممتدة على 3 مراحل تبدأ من الآن” وفق الشبول.

وأشار إلى أنه “قبل إطلاق الرؤية كان هناك ورشات عمل في الديوان الملكي، وشاركت فيها جميع الفعاليات وقطاعات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة والسلطة التشريعية والخبراء في كل المجالات، وبالتالي هذا نتاج عمل وطني متكامل قابل للتطبيق ضمن مراحل زمنية محددة”.