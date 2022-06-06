اعتصام مواطن أمام مجلس النواب للمطالبة بفرصة عمل وانقاذ اسرته من الضياع

وطنا اليوم _ اعتصم الشاب محمد عبيدات أمام مجلس النواب، الأثنين، للمطالبة بتوفير له فرصة عمل وانقاذ اسرته من الضياع بسبب عدم تجاوب المعنيين مع وضعه الذي ازداد سوءاً بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا والالتزامات المالية المترتبة عليه بهدف توفير حياة كريمة لأسرته المكونة من زوجته وطفلين يقطنون بمنزل آيل للسقوط.

وأكد عبيدات في حيدث صحفي أنه يحمل درجة البكالوريوس اقتصاد من جامعة ال البيت، وعمل في شركة خاصة بالمملكة العربية السعودية قبل عودته للأردن بسبب إغلاق الشركة وعد حصوله على مستحقاته المالية وحقوقه العمالية.

وبين أنه عمل بعد عودته في سوبر ماركت، لكن مع تداعيات جائحة فيروس كورونا اضطر صاحب العمل لإغلاق المحل، ومنذ ذلك الوقت وهو يمضي برحلة البحث عن فرصة عمل توفر لعائلته قوت يومها، لكن جميع محاولته باءت بالفشل بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة.

وأشار إلى أنه راجع ديوان الخدمة المدنية بحثاً عن تعيين في القطاع العام، لكن قرار التوظيف يتطلب استثناء من قبل رئيس الوزراء، وهذا الأمر يتطلب تدخل الواسطات التي لا يمتلكها ولا يحبذ أن يتعامل بها بهدف عدم حصوله على حق شخص اخر.

وشدد عبيدات، أنه يوجد حلول عديدة لحل مشكلته والكارثة التي تتربص بعائلته، منها توفير دعم له لافتتاح مشروع حيواني يتمثل بتربية الدجاج والأبقار وبيع منتجاتها.