الحكومة: مؤشرات إيجابية لوجود النفط في الأردن

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، الاثنين، إن الوزارة بدأت شهر أيار/مايو الماضي، بحفر أول بئر في المناطق المُؤمِّلة في الأردن لوجود نفط.

وأضاف الخرابشة على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إن الرؤية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة؛ لتقليل الكلف وتخفيض التعرفة للقطاعات المختلفة.

وتابع أن عددا من المؤشرات الإيجابية بوجود نفط دفعتنا إلى الحفر في البئر الاستكشافي في الجفر، وهناك برامج للتنقيب عن المعادن الثمينة الأخرى.

وأشار إلى أن حفر البئر الاستكشافي الأول سينتهي في وقت قصير، لافتا النظر إلى وجود خطة لحفر المزيد من الآبار في عدة أماكن