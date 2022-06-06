مجلي يكتب ظاهرة التحرش في الاردن عقوبتها وطريقة اثباتها

بقلم سند مجلي الرواشدة

التحرش ظاهرة منتشرة في المجتمعات العربية بكثرة ، وبدأت تشكل خطراً في الأونة الأخيرة بسبب تفاقمها ، فكان لا بد من العمل على حلها..

والبحث عن مسبباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض عقوبة التحرش في الأردن.

وفي المجتمع الأردني وجدت ظاهرة التحرش كظاهرة مخفية على نطاق واسع ، فما بين التحرش الجسدي واللفظي و الإلكتروني والنفسي.

أظهرت بعض النساء صمتاً حول التحرش باعتباره يسبب لهم الفضيحة ففضلن البعض الصمت وتحمل الأذى على محاربته خوفاً من الفضيحة

ونظرة المجتمع…

واختلفت الآراء الأردنين حول ظاهرة التحرش ، فمنهم من اعتبرها تصرفات فردية نابعة من أشخاص لا يمثلون المجتمع الأردني.

بل يمثلون سوء أنفسهم فقط ، ومنهم من اعتبرها ظاهرة جماعية تسيئ للمجتمع بأكمله.

ونتيجة ذلك فإن القانون الأردني ، لم يسكت عن ظاهرة التحرش وفرض عقوبات شديدة على مرتكبيها ، اختلفت بأختلاف أنواع التحرش وتفاوت ضرره. وانتشرت الحملات والإعلانات التي عملت على توعية المواطنين عامة والنساء خاصة إلى عدم الصمت وحماية أنفسهم كانت اخرها #متحرش_التكنو

ماهو التحرش بشكل عام؟.

هو تصرف غير مرحب به ، ومضايقة للشخص الآخر بأنواعه المختلفة ، فقد يكون من النوع اللفظي أو الجسدي أو النفسي..

ويبدأ من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الشديدة التي قد تتضمن تلميحات مسيئة للشخص الآخر ، مما يسبب الأذى للشخص المعتدي عليه .

أنواع التحرش :

التحرش الشخصي : مثل ( تعليقات غير لائقة ، نكت مسيئة ).

التحرش الجسدي : تهديدات مباشرة ، هجمات جسدية مؤذية.

ومن أنواعه أيضاً: التحرش النفسي : تشويه سمعة ، عزل ، تحدي .

التحرش الإلكتروني : رسائل مزعجة ، نشر أكاذيب ، مشاركة أشياء مهينة .

التحرش الجنسي : اللمس الجنسي غير المناسب ، إيماءات جنسية غير لائقة .

تحرش لفظي : التهديدات المزعجة ، الشتائم ، الإهانة.

عقوبة التحرش الإلكتروني في الأردن.

بحسب إحصائية جمعيه معهد التضامن النسائي الاردني

فإن أعداد كبيره من الفتيات الأردنيات..

قد تعرضنّ للتحرش الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وكذلك دراسة ” ظاهرة التحرش في الأردن” ، التي أجرتها اللجنة الوطنية في الأردن الخاصة بشؤون المرأة عام ٢٠١٧ .

تبين أن حوالي ٨ أفراد من كل ١٠ أفراد ٨٠،٨% منهم أناث وذكور ، قد تعرضوا لسلوكيان التحرش الإلكتروني.

ومن بعض السلوكيات المتعلقة بالتحرش الإلكتروني تكون على الشكل التالي

استلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة .

مكالمات خلوية مستمرة وغير محببة.

استغلال صور الشخصية لحسابات بعض الفتيات والتهديد بها.

عرض القيام بأفعال سيئة لها طابع جنسي بالابتزاز والتهديد إلكترونياً.

تعليقات سيئة على حسابات الأفراد.

طلب القيام بأفعال فاضحة أمام الكاميرا سواء الهاتف أو كمبيوتر.

وكما نرى ظاهرة التحرش الإلكتروني منتشرة كثيراً ، ويلعب طبيعة المجتمع المحافظ…

فالقانون الأردني رغم محاولاته الكبيرة لملاحقة مرتكبي التحرش يعانى من صعوبات بسبب إحجام الفتيات عن التبليغ عن هؤلاء المتحرشين خوفاً من الفضيحة و المجتمع .

وجدد القانون الأردني عقوبة التحرش الإلكتروني ، تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى سنتين ، وغرامة مالية.

وأكدت النيابة العامة في الأردن أن أي رسائل أو مقاطع مرئية أو حتى صور ذات مدلول جنسي تسبب الضرر والإساءة للشخص الأخر ، فإنها تعد جريمة تحرش الإلكتروني ويحب معاقبته قانونياً.

عقوبة التحرش باللمس في الأردن.

التحرش باللمس ، يعتبر نوع من أنواع الشذوذ الجنسي ، وهو تنمر وإكراه على فعل جسدي.

وعبارة عن الرغبة في اللمس جزء من جسد الآخر دون موافقته ورضاه ،مما يسبب الأذى لهذا الشخص نفسي أو جسدي او ..

يجعله يشعر بالخوف وعدم الأمان ، ويعرف الشخص الذي يمارس هذا الأمر بالمتحرش.

وبعض أشكال التحرش باللمس :

التحسس ، النغز ، الإقتراب بشكل كبير ، الشد والإمساك ، أو أي نوع من الإشارات الجنسية غير مرغوبة وتندرج تحت نوع التحرش باللمس .

في أي مكان يمكن أن يحدث التحرش باللمس ، في أماكن العامة أو الخاصة كالشوارع و..

الأسواق أماكن العمل والمواصلات وسائل النقل والجامعات والمطاعم أو أي اجتماع أو مناسبة .

قانون التحرش الجديد الصادر عام 2020

السلطة الأردنية، أعلنت تعديلات على قانون العقوبات ، وخاصة بما يخص المادة (305) واصبحت تنص على

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:

1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.

2- شخصا ذكراً كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.



والمادة (306) من ذات القانون أشارت إلى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول، أو الفعل، أو الحركة أو الإشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:-

1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

2- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

كيف تثبت جريمة التحرش.

الإثبات بمعناه القانوني بقصد به : إقامة الدليل والحجة أمام القضاء والمحاكم على حدوث واقعة قانونية وبالأساليب التي حددها القانون.

وأنظمة الإثبات تختلف في إقامة الدليل حيث يمتاز نظام الأدلة القانونية بالدور الرئيسي الهام الذي يقوم به المشرع في عملية الإثبات.

فمن أجل أن تطبق العقوبة بحق كل من تحرش ، يشترط وجود دليل قوي ومتماسك كأدلة كاملة تكفي لوحدها لتصدرالعقوبة من المحكمة بحق مرتكب الجريمة .

لإثبات وقوع جريمة التحرش يشترط توفر ما يلي في أدلة الإثبات:

١-توفر شاهدة شاهد رأى الواقعة بنفسه ، ويجب أن يتصف بالاستقامة وقول الحق .

٢-توفر أدلة معينة تثبت حدوث التحرش ، صور مقاطع فيديو ، تسجيلات .

٣- مسك المتحرش بمساعدة أشخاص أخرين واعترافه مباشرة بقيامه بفعل التحرش .

وعملية إثبات حدوث التحرش مسألة صعبة ، لأن الشخص المتحرش غالباً يكون متخذ التدبيرات والتجهيزات اللازمة ، ولأن التحرش يحدث بسرعة دون سابق إنذار ويكون الشخص الذي تعرض للتحرش غير مدرك لما يحدث نظراً للصدمة الذي يعيشيها بسبب تعرضه للتحرش ، بأشكاله المختلفة.

إذاً يجب أن نقوم بإبلاغ الجهات المختصة في الأردن بوقوع جريمة التحرش ونعرض الأدلة والشواهد أن وجد ليتلقى المتحرش العقاب الذي يستحقه وفق القانون الأردني …

وفي ختام المقال

عقوبة التحرش في الأردن | التحرش الإلكتروني – هتك العرض – التحرش باللمس.

انوه أن التحرش ليس فقط ظاهرة منتشرة في المجتمعات العربية بل باتت منتشراًة أيضا في دول العالم المتقدم ، رغم اختلاف الثقافات والمسببات والبينات، لأن في كل مجتمع يوجد الشخص الجيد والشخص القبيح ضعيف النفس الذي يمكن أن يقوم بسلوكيات التحرش متجاهلاً ما تسببه للأخرين من أذى وضرر.

ومن الأفضل أن يتم الاجتهاد من قبل المختصين في الأردن لمعالجة مشكلة التحرش عن طريق تشديد العقوبات والتحذيرات على المتحرشين ، ونشر الوعي بين الأفراد إلى أهمية حماية أنفسهم ، وتوجيه النصيحة إلى النساء في الأردن وكل مجتمع بعدم السكوت عن كل متحرش بل يجب العمل على إيصاله إلى القضاء ليتلقى العقوبة التي يستحقها وينال عقابه على هذا التصرف المضر للآخرين…

المصادر

المحامون العرب

قانون العقوبات الاردني وفق احدث التعديلات

جمعيه معهد التضامن النسائي الاردني