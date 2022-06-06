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مكافحة التسول تضبط 1023 متسولا في آيار

منذ 3 ثواني
مكافحة التسول تضبط 1023 متسولا في آيار

وطنا اليوم:ضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول، 1023 متسولا، وأجرت 370 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 1941 دينارا خلال شهر أيار/مايو الماضي، وفق التقرير الشهري لوزارة التنمية الاجتماعية.
ووفق التقرير، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة، وصدر الاثنين، فإن مديريات الوزارة قدمت مساعدات نقدية لـ 13511 أسرة، فيما استفادت 838938 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 7777 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و90 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و14 دراسة لتسوية حقوق الورثة.

وجرى ترخيص 3 حضانات، وإغلاق 6 حضانات، وإنذار 4، حيث بلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 95 طلبا، وتم استقبال 76 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 36 دراسة لأسر منتجة.
وأشار التقرير إلى تسليم 20 طفلا لأسر راعية بديلة، واستقبال 55 طلبا لأسر راعية بديلة، كما أجريت 23 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 31 طفلا، وتم استقبال 13 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن 3 مسنين، وأجريت 10 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 952 زيارة تتبعية.
واستقبلت مديريات الوزارة 36 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وتم تشكيل هيئات إدارية مؤقتة لنحو 25 جمعية خيرية، فيما تقدمت 222 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و32 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 36 جمعية، و283 زيارة ميدانية قام بها مديرو التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و37481 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.
وأجرت الوزارة 644 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 150 حدثا خلال أيار/مايو الماضي، وأجرت 991 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.
ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر أيار/مايو الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 19 أسرة، واستفادت 743 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و51 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و57 شخصا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال، إنه تم تسجيل 12 جمعية، وحل 42 أخرى، فيما انضمت 15 جمعية لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 52 نظاما أساسيا معدلا، وتمت الموافقة على 12 طلبا للحصول على التمويل الأجنبي


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