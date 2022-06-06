حماية المستهلك : أسعار الدجاج بالأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن الجمعية أجرت دراسات حول أسعار الدجاج، حيث تبيّن أنها الأعلى في الأردن مقارنة بدول المنطقة.

وقال عبيدات بتصريحات صحفية إن أسعار الدجاج في دول مثل مصر وسوريا وتركيا أقلّ منها في الأردن، في حين أنها متقاربة أو مساوية لها في السعودية رغم أن دخل الفرد في المملكة العربية يصل إلى خمسة أضعافه في الأردن.

وطالب عبيدات الحكومة بالتدخل في ضبط الأسعار من خلال ضبط أسعار الأعلاف وعكس حجم الارتفاع بشكله الفعلي على أسعار الدواجن دون مغالاة.

وجدد عبيدات تأكيده على أن تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بكون أسعار الدواجن منحفضة بالأردن مقارنة مع دول العالم غير دقيقية وفيها خداع للمواطنين.

ولفت إلى أن تصريحات الوزير حول أسعار الخبز والدواجن غير دقيقة، مشيرا إلى أن الوزير لا يملك حلولا ولا القدرة على إلزام الشركات بالسقوف السعرية، بل ويحاول تسويق آراء أصحاب الشركات والمستوردين على المواطنين