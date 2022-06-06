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العرموطي يسأل الحكومة عن المنح المقدمة للأردن

منذ 10 ثواني
العرموطي يسأل الحكومة عن المنح المقدمة للأردن

وطنا اليوم:وجه النائب صالح عبدالكريم العرموطي مجموعة من الأسئلة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي / حول المنح والمساعدات المقدمة للأردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، وألمانيا ، وغيرها من الجهات.
وسأل العرموطي عن مقدار هذه المنح ، ومقدراها في جدول الموازنة العامة ، وواجه صرفها وانفاقها.
تاليا نص السؤال :

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي .

نص السؤال :

1. ما مقدار المنح والمساعدات المقدمة للأردن للسنوات من ٢٠١٨-٢٠٢١ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .

2. كم مقدار المنح الواردة في البند رقم (١) في جدول الموازنة العامة لتلك الأعوام .

3. كم مقدار المنح المقدمة للأردن من ألمانيا من عام ٢٠١٨-٢٠٢١ وكم مقدار المنح الواردة في جدول الموازنة لهذه الأعوام .

4. كم مقدار المنح المقدمة للأردن كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار وكذلك اليابان والإمارات والسعودية والكويت للأعوام من ٢٠١٨-٢٠٢١ .

5. هل هناك جهات أخرى قدمت منح أو مساعدات للأردن خلافا لما ذكر خلال السنوات من ٢٠١٨-٢٠٢١ .

6. هل جميع المنح والمساعدات التي استلمها الأردن وردت في جدول الموازنة العامة للدولة وما هي اوجه صرفها وانفاقها وهل تم ايرادها لدى خزانة الدولة .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي


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