بنك ABC في الأردن يدعم جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية الانسانية 

وطنا اليوم:انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وإيماناً من بنك ABC في الأردن بدوره في خدمة المجتمع المحلي، فقد قام البنك بتقديم الدعم لجمعية مؤسسة الملاذ للرعاية الانسانية وذلك مساهمة منه لدعم أنشطة الجمعية التي تلبي احتياجات إنسانية مهمة والمتمثلة بتقديم الرعاية التلطيفية للمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية وفي مراحل متقدمة للتخفيف الألم عنهم.

تأتي مبادرات دعم الخدمات الصحية ضمن أولويات البنك في المسؤولية الاجتماعية لذلك يحرص البنك دوما على الاستمرار في دعم الجمعيات التي تقدم الخدمات الطبية والصحية لتعزيز جهودهم وتحقيق أهدافهم المتمثلة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين.