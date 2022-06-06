الصفدي في بغداد للقاء نظيريه العراقي والمصري

وطنا اليوم:بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، زيارة عمل إلى العاصمة العراقية بغداد، للقاء عددٍ من القيادات وكبار المسؤولين العراقيين.

وتأتي الزيارة في سياق الحرص على استمرارية التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قال إن وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، سيلتقون الرئاسات الثلاث لبحث القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.