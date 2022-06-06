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إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لرؤية التحديث الاقتصادي

منذ 9 ثواني
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لرؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:أطلق اليوم الموقع الإلكتروني https://www.jordanvision.jo وهو الموقع الرسمي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي يرعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إطلاقها، والتي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
ويحتوي الموقع على معلومات تفصيلية عن الرؤية، أهدافها ومرتكزاتها ومحركات التنفيذ لها، كما يتضمن فعاليات الإطلاق للرؤية والتي سيتم بثها عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الخاصة بالرؤية.
ويمكِّن الموقع الجمهور والإعلاميين والمهتمين من متابعة أخبار الرؤية وتحديثاتها أولاً بأول من خلال البيانات الصحفية والصور والفيديوهات، إضافة إلى الوصول إلى المنصّات الرسمية للرؤية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام @visionjo، لتتكامل مع الموقع الإلكتروني في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من جمهور المهتمين، خاصة الشباب الأردني.
ويتيح الموقع للجمهور القدرة على تحميل الوثائق المختلفة للرؤية والقطاعات المستهدفة.
هذا وتأتي رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتم إطلاقها في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.


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