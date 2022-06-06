منحة بقيمة مليون دينار لإنشاء مجمع قاعات باربد

وطنا اليوم:اعلن رئيس بلدية اربد عن توقيع اتفاقية في وزارة الزراعة ،امس الأحد ، ثلاثية بين الوزارة وبلدية اربد الكبرى ومؤسسة اعمار اربد تتضمن تقديم الوزارة منحة بقيمة مليون دينار أردني لإنشاء مجمع قاعات متعدد الأغراض في حدائق الملك عبد الله الثاني في مدينة اربد.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات ورئيس مجلس ادارة مؤسسة إعمار اربد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ورئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي.

وقال الكوفحي أن الهدف من انشاء هذا المجمع هو ايجاد معرض دائم للمنتجات الزراعية في شمال المملكة وقاعات متعددة الأغراض مشيراً إلى الانتهاء من وضع المخططات الهندسية اللازمة للبدء بالمشروع الذي من شأنه تسويق منتجات المزارعين وتوفير فرص جديدة لهم، بما يعود بالخير عليهم ويسهم برفعة الشان الاقتصادي في اقليم الشمال كاملاً، إضافة لتوفير عدد من فرص العمل الإضافية.

وبين الكوفحي ان هذه الاتفاقية تعكس قيمة الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الخدمية والطوعية بما يضمن فتح افاق جديدة للعمل البلدي مثمناً موقف الحكومة، والدعم الذي قدمته من خلال وزارة الزراعة، ومشيداً بالدور المحوري والهام الذي باتت تشكله مؤسسة الإعمار، كمؤسسة رديفة للعمل البلدي