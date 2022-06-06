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وفاة في 480 حادث سير خلال 24 ساعة

منذ ثانيتين
وفاة في 480 حادث سير خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:شهدت المملكة في الساعات الـ 24 الماضية وقوع 480 حادث سير ، تسبب احدها بوفاة احد الأشخاص.
وبين مندوب السير في التقرير اليومي لإذاعة الامن ، ان كوادر السير تعاملت مع 320 حادث مروري في العاصمة عمان منها 315 نتج عنها اضرار مادية فقط و5 حوادث نتج عنها اصابات متوسطة .
اما في المحافظات، سجل 160 حادث مروري منها 149 نتج عنها اضرار مادية و 11 حادثا نتج عنها وفاة شخص وعدد من الاصابات المتوسطة


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