وفاة في 480 حادث سير خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:شهدت المملكة في الساعات الـ 24 الماضية وقوع 480 حادث سير ، تسبب احدها بوفاة احد الأشخاص.

وبين مندوب السير في التقرير اليومي لإذاعة الامن ، ان كوادر السير تعاملت مع 320 حادث مروري في العاصمة عمان منها 315 نتج عنها اضرار مادية فقط و5 حوادث نتج عنها اصابات متوسطة .

اما في المحافظات، سجل 160 حادث مروري منها 149 نتج عنها اضرار مادية و 11 حادثا نتج عنها وفاة شخص وعدد من الاصابات المتوسطة