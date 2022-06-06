احتراق صهريج محمل بمادة نفطية في الأزرق

وطنا اليوم:وقع حادث تدهور لصهريج محمل بمادة “T1” النفطية الليلة الماضية، على طريق الجفر باتجاه الأزرق، ما أدى إلى إصابة السائق واحتراق الصهريج بالكامل.

وأفاد التقرير المروري الاثنين، أن كوادر الدوريات الخارجية هرعت الى مكان الحادث، حيث تم اسعاف السائق الى المستشفى وإخماد الحريق خارج حرم الشارع العام بواسطة كوادر الدفاع المدني.

وشددت الادارات المرورية على ضرورة تقيد السائقين بالتعليمات والانظمة الخاصة باستخدام الطريق والمركبات، مؤكدة انها لن تتهاون مع اي مخالفة تهدد حياة وسلامة المواطنين او تشكل خطرا عليهم