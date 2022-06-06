الدكتور عبدالله حقروص يشارك بالمؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول في القاهرة

وطنا اليوم:ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات وفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشارك في المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول «صحة أفريقيا»، والذي انطلقت فعالياته في القاهرة امس، بهدف تعزيز التكامل والتعاون في مجال الصحة بين الدول الأفريقية لتلبية الاحتياجات في المجال الطبي.

وشارك بالوفد الدكتور عبدالله حقروص صاحب مجموعة صيدليات الخنساء بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة ايام، خبراء دوليون في المجال الطبي لعرض خبراتهم وتجاربهم وأحدث التقنيات التكنولوجية في المجالات الطبية المختلفة وتبادل المعرفة، وممثلو هيئات صحية وطبية حكومية، ورواد في القطاع الصناعي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، لمناقشة سُبل تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية والوصول إلى أدوية ولقاحات أساسية آمنة وفعالة وعالية الجودة وبأسعار مقبولة للجميع، بالإضافة إلى توطين صناعة الأدوية وتعزيز المزيد من الاستثمارات لتنمية القطاع الصحي.